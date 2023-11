Cinque puntate originali prodotte da Dr Podcast, in collaborazione con Chicco, in cui, per la prima volta, sarà proprio l'amata scrittrice per bambini a narrare alcune delle sue storie più amate

Ci sono anche la Maestra Margherita, che mangia soltanto patatine fritte e biscotti al cioccolato, la principessa dispettosa e i suoi scherzi a mamma e papà, la principessa dei gatti Marianna, la supernonna di Gaia, gli amici per la pelle Orso Otto e Gino Pinguino di Due Amici in Viaggio. Sono solo alcuni dei protagonisti degli oltre 600 libri per bambini scritti da Nicoletta Costa, scrittrice e illustratrice: personaggi diversi tra di loro che vivono in un mondo di linee marcate, forme caratterizzate e colori vivaci ideato e realizzato dalla stessa autrice, con uno stile unico e inconfondibile.

Sono tutti racconti molto amati e quasi tutti, almeno una volta nella vita, li abbiamo sentiti nominare nelle favole della buona notte, che fossero lette dai nostri genitori e nonni o che a leggerle fossimo noi, a figli o nipoti. Alcune sono storie più recenti; altre, invece, sono state recuperate dal cassetto della memoria dove riponiamo le cose a noi più care e dal16 ottobre, per la prima volta in assoluto, prendono vita grazie alla voce della loro “mamma” Nicoletta Costa nel podcast "Le più belle storie di Nicoletta Costa".

Cinque puntate, in uscita tutti i lunedì, prodotte da Dr Podcast, Audio Factory internazionale con sede a Londra e studi di registrazione nelle principali capitali europee, e realizzate in collaborazione con il brand Chicco. Il progetto è stato coordinato dalla unit Content di Wavemaker Italia che ha supervisionato la produzione dei contenuti e la sponsorizzazione delle cinque puntate da parte di Chicco, il brand italiano da sempre più vicino ai bambini e alle famiglie.



Tutte le copertine, sia quella della serie che quelle dei singoli episodi, sono state disegnate dalla stessa Costa, nello stesso stile che utilizza per la realizzazione delle copertine dei suoi lavori: "Per la prima volta ho raccontato le mie storie con la voce e non con la matita - ha dichiarato Nicoletta Costa - È stata un'esperienza nuova ed entusiasmante. Un nuovo orizzonte si è aperto e davvero non pensavo che mi sarei divertita tanto".



Ad aprire le danze ci hanno pensato "Margherita Maestra Innamorata" e i suoi affezionatissimi alunni di 3a elementare: secondo loro alla Maestra Margherita serve assolutamente un "bel marito ordinato, gentile, che sappia cucire, cucinare, magari anche giocare a scacchi... e naturalmente che ami molto i bambini". Una ricerca infruttuosa, ma che darà un risultato per cui tutti i bambini di terza sono d'accordo: “Ciò che importa veramente è che la maestra Margherita sia felice!”.

La seconda puntata si intitola "La Principessa dispettosa" e racconta i suoi tanti scherzi a mamma e papà, il re e la regina. Tra topi, ragni e galline, le disavventure della famiglia della Principessa Matilde, con “i capelli rossi, il naso a patata, le lentiggini e gli occhiali. Mangiava soltanto patate fritte e cioccolata e passava tutto il suo tempo a inventare scherzi bellissimi per tutte le occasioni" che indice un bando per cercare uno sposo per lei. Si presenta Giovanni che, vincendo tre difficili prove, si aggiudica il cuore della giovane principessa…



La terza puntata è stata dedicata alla "Principessa dei gatti Marianna", ospite inattesa al castello del barone Pierfilippo, cavaliere di Sassogrande, dove vive con i suoi moltissimi e adorati gatti, a cui ha persino dato un titolo nobiliare. Marianna non è una principessa e il maggiordomo Lamberto ne ha le prove, ma "forse, come nelle favole, vivranno insieme felici e contenti, circondati da tanti gatti di tutti i colori!"



Protagonista della puntata di lunedì 6 novembre è Viviana, la supernonna di Gaia. Cosa succede se un giorno Gaia, "che di solito salta allegra giù dal letto […] proprio non ce la fa; sente la fronte che scotta, la gola che brucia e le gambe molli come la gelatina"? Armata di parole crociate, racconti incredibili del passato e tanti fili da ricamo colorati in "Arriva La Nonna!"



Nell’ultima puntata, disponibile da lunedì 13 novembre, sarà possibile ascoltare la storia degli amici per la pelle protagonisti di "Due amici in viaggio". Orso Otto e Gino Pinguino sono nella biblioteca della signora Pikka, dove scelgono un grande libro con tante illustrazioni di tutto il mondo. "I due amici sono sbalorditi e, improvvisamente, hanno una gran voglia di mettersi in viaggio! […] prendono la loro piccola valigia e salgono sulla barca della mamma di Gino per attraversare il mare, grande e profondo, e raggiungere il paese verde e misterioso che hanno visto nel libro!"



"Da estimatori delle storie scritte e illustrate da Nicoletta Costa è stato naturale contattarla per proporle di realizzare il suo primo podcast. Il suo entusiasmo e la sua professionalità ci hanno conquistati e abbiamo creato le basi per una lunga collaborazione. Il nostro desiderio è realizzare contenuti audio di altissima qualità per i più giovani e per le loro famiglie, per contribuire a diffondere anche nel nostro Paese una cultura di ascolto “condiviso” per aumentare la qualità dell’intrattenimento in famiglia", ha commentato Raffaele Tovazzi, direttore creativo di Dr Podcast.

"Ormai inseriti nella nuova quotidianità, i podcast sono sempre più diffusi e trasversali alle età, sottolinea Annalisa Zara, Branded Content Lead Wavemaker Italia. Il podcast si conferma un contesto efficace per la comunicazione di brand. La qualità dell’esperienza costruisce nuove relazioni tra brand e persone, anche con i più piccoli. E 'Le più belle storie di Nicoletta Costa' sono un contesto ospitale e qualitativo che intercetta le persone in un momento intimo e memorabile".