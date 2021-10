La spesa online arriva a casa in 10 minuti con lo sbarco in Italia di Getir

“Consideriamo l’arrivo in Italia una tappa fondamentale del nostro processo di espansione internazionale. Offriamo un servizio conveniente, rapido e amichevole che ci auguriamo rappresenti un valore aggiunto per il settore della consegna ultra-veloce in Italia: l’obiettivo è offrire la migliore esperienza ai clienti, semplificando la quotidianità e aiutandoli a risparmiare tempo da dedicare a sé stessi” spiega Nazim Salur, founder di Getir.

Fondata nel 2015 a Istanbul, Getir, che è stata la prima azienda al mondo a offrire un servizio di consegna di spesa ultra-veloce, è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. L’azienda, infatti, ha iniziato il suo processo di espansione con Londra (gennaio 2021), per poi raggiungere Amsterdam (maggio 2021) Berlino e Parigi (giugno 2021), Madrid e Barcelona (settembre 2021), fino a lanciare oggi l’Italia e Milano. Ma non solo: oltre alla rapida crescita in Europa, Getir si prepara allo sbarco negli Stati Uniti, con il lancio previsto in diverse città americane entro la fine dell’anno; Getir punta dunque a chiudere l’anno con nove paesi attivi, per consolidare la sua posizione di brand leader nella consegna ultra-veloce.

"Siamo molto felici di essere in Italia e siamo pronti a partire da Milano. Anche in Italia, come in tutti i paesi in cui operiamo, stiamo costruendo un team basato sulla nostra cultura aziendale che è fatta di apprezzamento e rispetto verso le persone, e la migliore qualità del lavoro: abbiamo a cuore tutti coloro che lavorano con noi e la sicurezza dei nostri team member è una nostra priorità. Sono valori centrali, che si riflettono nel servizio che ogni giorno offriamo ai clienti, sia con le consegne che attraverso il nostro customer care” commenta Vishal Verma, General Manager di Getir in Italia. L’App di Getir è disponibile sia in versione iOS che Android, e può essere scaricata dall’Apple Store, dal Google Store e dalla App Gallery di Huawei.