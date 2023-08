Ivs 2024 scalda i motori: svelata la quinta edizione di Industrial Valve Summit

I due terzi della produzione di valvole sono realizzati in Lombardia, dove Bergamo riveste un ruolo cardine: la sola provincia conta oltre 100 imprese attive nella filiera, che consentono alla sua industria di contribuire da protagonista (1,4 miliardi e quasi 5mila addetti) ai traguardi di una delle regioni a più alta vocazione manifatturiera.

La ripresa dei settori legati all'energia a seguito della pandemia si è rivelata lunga e graduale, e quello delle valvole Oil&Gas non ha fatto eccezione. Nel 2021 le imprese italiane del comparto stavano ancora colmando il divario con i livelli pre-pandemici, con un valore della produzione ancora in calo del 18% rispetto al 2019. Il settore ha anche affrontato sfide in termini di demografia delle imprese, registrando una riduzione del 16% del numero delle imprese e del 18% del totale dei dipendenti. Tuttavia, le cose sono migliorate notevolmente nel 2022.

Ufficio stampa

Lo scorso anno, infatti, le esportazioni italiane hanno compiuto passi da gigante verso il recupero dei livelli pre-pandemia. L'industria nazionale delle valvole Oil&Gas ha mantenuto la sua posizione di terzo esportatore mondiale, dietro solo a Cina e Germania. Nello stesso anno, le aziende italiane hanno sovraperformato o ottenuto risultati paragonabili ai loro concorrenti in 54 mercati, rappresentando il 39,6% delle esportazioni totali di valvole Oil&Gas. Ciononostante, va segnalato che l'andamento dell'export italiano in regioni come l'Estremo Oriente e i mercati MENA è risultato meno positivo.

Nello specifico, il Paese che maggiormente ha contribuito a frenare le performance delle imprese nazionali all'estero è l'Arabia Saudita, dove, nel 2022, l'export di valvole Oil&Gas italiane è crollato di oltre il 30% rispetto ai livelli pre-pandemia. Il peso relativo del Paese sul totale delle esportazioni italiane è sensibilmente diminuito dal 2019 a vantaggio soprattutto dell’export cinese. È probabile che i crescenti legami della Cina con l'Arabia Saudita (che ha ricevuto la quota maggiore di Belt and Road Initiative - investimenti energetici nel 2022) abbiano svolto un ruolo importante dietro la domanda in forte espansione delle valvole Oil&Gas cinesi. Un quadro normativo che premia le aziende che operano all'interno del Paese potrebbe anche aver contribuito a ridurre la competitività italiana nel mercato saudita.

Il friendshoring

I migliori risultati in termini di crescita dell'export sono stati conseguiti in mercati geograficamente vicini, in primis l'Europa occidentale, dove l'Italia ha sovraperformato i concorrenti nelle principali destinazioni commerciali. Diversi fattori (come l'impatto dell'aumento dei costi di trasporto merci) potrebbero aver influito positivamente sulla performance delle aziende italiane. Inoltre, non è da escludere che, sulla scia del conflitto ucraino e delle crescenti tensioni tra Cina e mondo occidentale, le esportazioni italiane verso l'Europa occidentale possano aver trovato sostegno anche in un maggiore affidamento al "friendshoring" (una pratica commerciale in cui le reti di filiera sono focalizzate su Paesi considerati alleati politici ed economici) come strategia per ridurre il rischio della catena di approvvigionamento.

Ufficio stampa

Prospettive promettenti per il 2023

La spesa in conto capitale delle compagnie petrolifere e del gas continuerà a crescere nel 2023, spinta da un contesto di prezzi delle materie prime favorevole e sostenuto, forti flussi di cassa e, cosa più importante, la crescente strategicità assegnata dai governi e dal mondo produttivo alla sicurezza energetica. Le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina e dell'inflazione in aumento hanno parzialmente ridefinito le priorità dell'equilibrio tra sicurezza, pulizia e convenienza delle fonti energetiche. La sicurezza assumerà probabilmente un ruolo più centrale nel prossimo anno, supportando una rinnovata spinta agli investimenti in Oil&Gas Up e Midstream. Secondo Il report “World Energy Investment 2023” dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, gli investimenti upstream nell’Oil&Gas continueranno a crescere nel 2023, con una spesa complessiva prevista di 508 miliardi di dollari (+7,1% sul 2022). I tassi di crescita più elevati sono previsti in Europa e in Medio Oriente, che insieme rappresentano circa il 50% delle vendite italiane di valvole Oil&Gas all'estero. Il tutto a patto che gli esportatori italiani riescano a mantenere il loro posizionamento in queste regioni, che potrebbe garantire un supporto decisivo per colmare il gap che si è creato con altri esportatori nell'ultimo triennio.

IVS - Industrial Valve Summit, il più importante evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, promosso da Confindustria Bergamo e Promoberg, si svolgerà a Bergamo il 15 e 16 maggio 2024.

Dario Tognazzi, consigliere Promoberg in rappresentanza di Confindustria Bergamo, ha commentato: «IVS - Industrial Valve Summit conferma il suo ruolo strategico, esempio vincente di come si possa valorizzare una produzione d’eccellenza del territorio a livello internazionale. Anche nella prossima edizione le aziende saranno le grandi protagoniste in ogni aspetto di una manifestazione che rappresenta il punto d’incontro per l’intera filiera Oil&Gas, dove condividere obiettivi e progettualità, offrendo al tempo stesso occasioni di sviluppo per il business. Gli scenari disegnati dai dati dell’Osservatorio, che abbiamo realizzato con il contributo di Prometeia, evidenziano la fine di un periodo difficile e una ripresa più lenta e graduale rispetto ad alcuni competitors, anche a causa delle conseguenze della pandemia sui mercati e della concorrenza delle produzioni asiatiche. I numeri confermano tuttavia l’importanza del settore e la crescita in numerosi mercati strategici di una supply chain internazionale sempre più caratterizzata dall’innovazione e orientata alla qualità”.

Ufficio stampa

Davide Lenarduzzi, Amministratore delegato di Promoberg, ha commentato: «Con la quinta edizione di Industrial valve Summit, Promoberg consolida ulteriormente il suo ruolo di player fieristico internazionale. Anche grazie alla proficua collaborazione di Confindustria, IVS è da anni l’evento più significativo del nuovo modo di "fare fiera" richiesto da tante filiere economiche nazionali ed europee. Promoberg, grazie alla capacità di Bergamo a fare sistema, offre agli operatori economici un'esperienza di incontro e confronto fortemente efficace ed efficiente. Grazie a IVS, nel 2024 Bergamo tornerà ad essere con pieno merito la capitale mondiale delle valvole industriali. Ciò - lo stiamo verificando dalle richieste di informazioni e prime prenotazioni - sta avendo importanti ricadute positive per l’economia e la promozione del nostro territorio nel mondo, anche in chiave turistica. La Fiera di Bergamo rappresenta un unicum in Italia, rappresentato dalla collocazione strategica sullo scacchiere della mobilità:l’autostrada A4, la ferrovia e l’aeroporto sono a pochi chilometri. Lo scalo internazionale Milano Bergamo BGY, che collega la nostra città con oltre 140 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, è perfetto per le migliaia di operatori provenienti da tutto il mondo».