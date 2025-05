Inalpi vince il Premio Mario Unnia 2025: talento e impresa al centro della crescita sostenibile

Il riconoscimento è stato conferito a Inalpi per aver saputo "coniugare radicamento territoriale e visione industriale", valorizzando una filiera trasparente e collaborativa. Fondamentale l’alleanza con Ferrero, che ha generato sinergie di lungo periodo e innovazione condivisa. L’azienda è stata premiata anche per il dinamismo, la concretezza in ambito sostenibile e la valorizzazione del capitale umano, senza mai rinunciare alla propria identità familiare pur mirando a una crescita internazionale.