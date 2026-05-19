"Il Giorno" festeggia 70 anni: a Milano una serata di storia, cultura e futuro

Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente LMDV Media e Presidente Editoriale Nazionale: "Settant'anni de "Il Giorno" sono un patrimonio che appartiene a Milano, all'Italia, a chi ogni giorno ha scelto di informarsi con serietà. Una storia editoriale fatta di identità e credibilità che abbiamo il dovere di preservare e custodire nel tempo. Accompagnarla nel futuro sarà una pagina scritta insieme: da chi questo giornale lo fa con passione, da chi lo legge, e da chi crede ancora che un'informazione autorevole sia un bene essenziale per il Paese".