Giornata internazionale delle Bambine: a scuola di autostima nel Dove Day

Queste due novità si aggiungo ai più consolidati kit educativi già disponibili per insegnanti e famiglie, anche online: Incredibile Me e Sicuro di me, nonchè Al Posto Tuo, a cura della Dott.ssa Stefania Andreoli, e Connessi con Cura, dedicato all’uso consapevole dei social media e realizzato in collaborazione con i formatori dell'Associazione Social Warning-Movimento Etico Digitale e la supervisione scientifica della Dott.ssa Stefania Andreoli.



"Un obiettivo ambizioso, ma fondamentale, guida il Dove Progetto Autostima: contribuire a migliorare la vita di ogni ragazza e ragazzo raggiunto da questo progetto, consolidando anche il suo ruolo come uno dei più vasti programmi di educazione all'autostima e alla fiducia nel proprio corpo a livello globale. E siamo fieri di lavorare in questa direzione. A oggi l'iniziativa, presentata anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha toccato la vita di oltre 114 milioni di ragazzi e ragazze in ben 153 Paesi. In Italia, dal 2019 fino a oggi, sono state già coinvolte 75mila classi e l'obiettivo per il nuovo anno scolastico 2025/26 è di arrivare a 90mila", ha affermato Ugo De Giovanni, General Manager Personal Care Unilever Italia.