Giornata della Terra, SodaStream lancia l'appello: "La cura del pianeta continua anche durante la quarantena"

In omaggio alla Giornata della Terra durante la crisi da Covid.-19 , SodaStream ha pubblicato un video per ricordarci di prenderci cura del nostro pianeta anche in tempi così difficili, in cui la maggior parte delle persone vive in isolamento forzoso. Il messaggio è semplice: "Dobbiamo restare a casa per superare questa situazione, senza dimenticare che - una volta fuori - dovremo prenderci maggiore cura del pianeta - la nostra casa". A prova del proprio impegno, SodaStream ha deciso di sostenere con una donazione l’organizzazione no profit internazionale WaterAid che si impegna a rifornire di acqua potabile e per la cura e l’igiene della persona le popolazioni del Terzo Mondo.

Brand leader globale nella produzione e distribuzione di sistemi di gasatura domestica di acqua e bevande e parte di PepsiCo, SodaStream ha annunciato gli ambiziosi obiettivi della sua missione per ridurre i rifiuti in plastica monouso nei prossimi 5 anni: 67 miliardi di bottiglie di plastica monuso in meno entro il 2025.

In aggiunta a questo impegno, l'azienda ha comunicato anche il passaggio dalla plastica alle bottiglie in metallo per tutti i suoi concentrati, per un’ulteriore riduzione di circa 200 milioni di bottiglie in plastica monouso nei prossimi cinque anni. Ogni bottiglia SodaStream evita l’uso di migliaia di bottiglie di plastica usa e getta, permettendo ai consumatori di trasformare in modo semplice e istantaneo la normale acqua di rubinetto in acqua frizzante e bibite gasate per l’uso domestico e fuori casa.

“In un periodo di estrema incertezza come quello che stiamo attraversando, la mia speranza è che, una volta superato, ci ricorderemo di prenderci cura del nostro pianeta in maniera più attenta e consapevole, tutti insieme” ha commentato il Ceo di SodaStream Eyal Shohat. In questa direzione si inserisce anche l’annuncio dell’azienda di introdurre sul mercato dal 2021 i propri concentrati in bottiglie di metallo, abbandonando quelle di plastica.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra SodaStream Italia lancia anche un contest – online dal 23 aprile all’indirizzo sodachallenge.it - per sensibilizzare divertendo gli Italiani al tema della cura dell’ambiente e delle sue risorse e della lotta all’inquinamento. Sodachallenge nasce in un momento in cui gli italiani sono (loro malgrado) costretti in casa. Una fase storica in cui l’essere connessi ci permette di mantenere le relazioni sociali, professionali ed amicali. La piattaforma permetterà agli utenti di misurarsi con un quiz sui temi ambientali e legati all’acqua, attraverso cui sfidare i propri amici o giocare con una persona che non si conosce e che il sistema assegnerà in modo automatico al nostro giocatore. Ci sarà inoltre la possibilità di registrare nel sistema ogni utilizzo del proprio gasatore SodaStream contribuendo così a contare i litri di acqua bevuti, le bottiglie di plastica risparmiate e le tonnellate di Pet che, con la nostra scelta quotidiana, avremo contribuito a non immettere nell’ambiente.