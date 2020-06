Gemelli Health System e Giuliani: la terapia nutrizionale su misura arriva in tutte le farmacie italiane

Giuliani spa , storica azienda farmaceutica italiana nata nel 1889, entra in partnership con Ghs , società controllata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli , focalizzata sulla progettazione e realizzazione di alimenti ai fini medici speciali , ma anche di integratori complessi e dispositivi medici, da portare nelle farmacie . Un accordo che riveste un particolare significato, per il momento che il nostro Paese sta affrontando con l’emergenza Covid-19.

“Il progetto Ghs rappresenta uno dei temi cardine per la salute umana attuale: quello della nutrizione”. Sono le parole di Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Gemelli . “In pratica - spiega Raimondi - si tratta di superare il concetto della supplementazione alimentare a favore di miscele nutrienti appositamente studiate e realizzate per esigenze specifiche e condizioni individuali di carenza o aumentato fabbisogno”.

Giammaria Giuliani, membro del cda della Giuliani, commenta: “Siamo molto contenti di investire sulla competenza di Ghs e quindi su quanto rappresenta dal punto di vista scientifico la Fondazione Gemelli nel suo insieme. Abbiamo sempre sostenuto progetti innovativi, a forte componente di ricerca, un aspetto che abbiamo ritenuto altamente qualificante nella proposta Ghs”.

Gaetano Colabucci, nuovo Ad di Ghs precisa: “Siamo certi che l’unione delle nostre competenze potrà rappresentare una tappa significativa per l’affermazione della terapia nutrizionale. Grazie al contributo di Giuliani in termini di esperienza e know-how manageriale e organizzativo, pazienti, famiglie, medici, farmacisti e caregiver, riceveranno un’informazione completa sui nuovi Afms, studiati ad hoc sia come prevenzione sia come coadiuvanti per le cure”.

“Muovendo dal concetto di terapia personalizzata - afferma Enzo Lucherini, Presidente di Ghs - studiata incrociando i dati genetici e le manifestazioni delle patologie per ciascun individuo, si punta a ottenere trattamenti più efficaci: è la medicina di precisione. Oggi il nostro studio su miscele di macro e micronutrienti punta a ottenere un risultato analogo: la nutrizione di precisione. Siamo partiti dalle malattie rare per estendere il campo di applicazione a una molteplicità di situazioni di fragilità nutrizionale”.

Alla direzione scientifica di Ghs, il professor Antonio Gasbarrini, che spiega: "Una formulazione di micro e macronutrienti davvero mirata è in grado di colmare i deficit nutrizionali che si riscontrano spesso nelle persone con patologie rare. Ma si tratta di un elemento importante anche per un vasto gruppo di malattie o condizioni particolari per le quali stiamo disegnando formulazioni specifiche”.