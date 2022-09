16 settembre 2022 17:30

Milano, illycaffè inaugura con un evento esclusivo il flagship store di via Monte Napoleone

illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, ha inaugurato con un evento esclusivo, il flagship store milanese di via Monte Napoleone, dopo il progetto di restyling firmato dallo studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel. Un ingresso esclusivo con un portale a forma di serratura, nell’iconico rosso illy, introduceva gli ospiti in un rigoglioso incamminamento floreale accompagnandoli fino alla corte interna del locale, trasformata per l’occasione in un Secret Garden. Negli spazi interni sono stati allestiti un Flower bar, dove colorati bouquet floreali venivano omaggiati agli ospiti, e un Watercolor Coffee Corner, dove una calligrafa realizzava illustrazioni personalizzate con il caffè illy. Al bancone, il rito del caffè si è unito a quello della mixology con la performance del flair bartender Giorgio Facchinetti, che ha deliziato gli ospiti con i cocktail illy Cold Brew. Alla consolle, il DJ e produttore milanese Tamati ha animato la serata con la playlist Secret Garden che si può ascoltare anche su Spotify. All’evento di opening di illy Monte Napoleone sono intervenuti Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, l’architetto Antonio Citterio che ha firmato il progetto di restyling del locale, Elisabetta Illy insieme alle figlie Jacqueline e Andrea Dominique Illy, l’ex modella e conduttrice televisiva Hellen Hidding e la stilista Raffaella Curiel. Fra gli ospiti della serata anche Helen Nonini, giornalisti, influencers e socialite milanesi.

“Siamo estremante felici di restituire finalmente a Monte Napoleone un punto di ritrovo, un giardino urbano, dove poter godere dell’esperienza illy in un’atmosfera unica, grazie alla collaborazione con un’eccellenza dell’architettura e del design italiano come lo studio Antonio Citterio Patricia Viel, che ha dato vita a un sofisticato progetto di restyling interpretando al meglio i valori che, fin dalla sua nascita, contraddistinguono illy: qualità, innovazione e sostenibilità” ha dichiarato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, durante un breve discorso tenutosi nel corso della serata. Inserito nell’elegante cortile di un edificio d’epoca, al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, il nuovo caffè illy Monte Napoleone accoglie il visitatore in un’esperienza multisensoriale alla scoperta dell’universo illy.