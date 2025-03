Il 7° Business Care International Award celebra l'Italia contemporanea nel mondo

Come definirebbe gli italiani che hanno successo all'estero?

Non mi piace parlare di "cervelli in fuga", un’espressione che mi mette a disagio. In altre interviste ho coniato la frase "cervelli in viaggio" che ha avuto un certo successo in giro per il mondo, la preferisco. Nessuno nel mondo si aspetta un cervello "depresso" che arriva dall'altra parte del mondo, perché è in fuga. Ma poi in fuga da cosa?



Anch’io in teoria sarei stato in fuga: invece ero semplicemente in volo, con un sogno in tasca che con tanta fatica e tante delusioni credo di aver realizzato anche se "il viaggio" non finisce davvero mai. Per fortuna! Per questo Io li chiamo "cervelli in viaggio", anime inquiete che cambiano idea, che hanno coraggio o quanto meno voglia di apprendere, lavorare ed esplorare.



Il coraggio è una caratteristica fondamentale: noi italiani siamo coraggiosi; quanti imprenditori italiani sono andati all'estero con niente e sono riusciti a lanciare realtà di successo creando benessere impensabile intorno a loro e più lontano. Sorprendendo il mondo. Una per tutte, la storia di Amadeo Giannini purtroppo poco nota: di origini Liguri creò la Bank of Italy per aiutare gli emigrati italiani. Sarebbe diventata la Bank of America, oggi una delle banche più grandi del mondo.