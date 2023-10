Editoria, Marco Maria Durante premiato come "Miglior imprenditore italiano negli Usa"

Le motivazioni del premio speciale a Marco Maria Durante L'annuncio dell'assegnazione del riconoscimento, con la sua motivazione, è stato dato dal presidente di Business Care Communication Roma-New York, Massimo Veccia. "La scelta è ricaduta sulla persona di Marco Maria Durante, in quanto egli soddisfa le prerogative richieste per l'assegnazione di questo 'Premio Speciale' - ha spiegato Massimo Veccia. - Infatti, attraverso il suo lavoro, Durante contribuisce a dare lustro al nome dell'Italia nel mondo grazie a una visione portata avanti con ingenti mirati investimenti, coraggio e visione, creando un ambiente positivo di lavoro e benessere per i suoi tanti collaboratori".

"LaPresse, - ha aggiunto Veccia, - fondata a Torino nel 1938 come 'Fondazione La Presse', viene rilevata nel 1994 in un locale di 45 metri quadri a Torino da Marco Durante. Ed è dal 1994, proprio con l'arrivo di Marco Maria Durante, che l'Agenzia inizia ad avere una solida e costante crescita".

Grazie alla visione, al coraggio e alla formazione personale, acquisita in Europa e negli Stati Uniti, si legge nel comunicato, Marco Maria Durante, è riuscito a portare LaPresse, lavorando incessantemente e con metodo, in Europa, negli Usa e nel mondo, diventando partner in Italia, Spagna, Portogallo e Sudamerica del colosso americano dell'informazione Associated Press.

La premiazione avrà luogo nella sala Cerimonie del Consolato Generale d'Italia a New York Park Avenue 699 a Manhattan il 26 ottobre 2023 alle 17.30.