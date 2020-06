Arriva Sky Wifi, la rete in fibra di Sky

Non solo tv, ma anche Internet e voce. Arriva Sky Wifi , il servizio ultra broadband di Sky già disponibile in anteprima per gli abbonati che risiedono in 26 città e grandi comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. Entro l'estate il servizio raggiungerà 120 grandi centri con inclusi praticamente tutti i capoluoghi e Roma, in 5 grandi quartieri della città. E successivamente sarà disponibile anche per chi non ha ancora scelto di abbonarsi a Sky.

Con Sky Wifi, Sky propone una soluzione Triple Play - tv, Internet e voce - innovativa, che consente di combinare un'offerta di contenuti di qualità e l'esperienza di visione di Sky Q con una connessione in fibra molto performante.

Sky Wifi nasce per ottimizzare la qualità dello streaming e l'upload di contenuti in qualsiasi momento, anche nelle ore di punta e a prescindere da quanti device siano connessi contemporaneamente. Poggia su un'infrastruttura di ultima generazione interamente in fibra realizzata ex novo da un team di oltre 200 ingegneri che ha progettato una rete molto innovativa, avvalendosi del know how tecnologico di Comcast negli Stati Uniti e di Sky in Gran Bretagna.

Questa rete, denominata Ultra Network, oltre a garantire un'eccellente velocità e stabilità, sfrutta al meglio "l'ultimo miglio" in fibra FTTH di Open Fiber per entrare nelle case degli abbonati. Inoltre, grazie ad un hub intelligente che utilizza la tecnologia messa a punto da Comcast, lo Sky Wifi Hub, il segnale viene distribuito in casa in modo stabile e omogeneo e, attraverso l’App Sky Wifi, è possibile gestire molte funzionalità in modo semplice e intuitivo.

L'ingresso di Sky nel broadband, spiega una nota, "è la naturale conseguenza della convergenza tecnologica in atto. La diffusione della banda larga è infatti trainata anche dai contenuti, che rappresentano uno tra i principali incentivi per dotarsi di una rete performante".

"Questo è un passo importante sia per la nostra azienda che per le famiglie abbonate Sky. E ne siamo orgogliosi - ha commentato Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Sky Italia -. Abbiamo fatto un importante investimento industriale per creare Sky Wifi, perché crediamo che la tecnologia non sia un fine, ma uno straordinario strumento per innovare e connettere le persone a tutto ciò che amano. Ed è ciò che vogliamo fare con Sky Wifi, una connessione in pura fibra davvero stabile e performante che dà ai nostri clienti la possibilità di avere in casa un vero e proprio Hub, che offre loro - insieme ai contenuti e alle produzioni di qualità di Sky e all’esperienza di visione impareggiabile di Sky Q - tutto il meglio in un'unica soluzione. Questo è il nostro modo di migliorare la vita quotidiana delle persone, ma anche di dare un contributo significativo alla diffusione della banda ultra larga nel nostro Paese, un'esigenza che l'emergenza che abbiamo affrontato in questi mesi ha reso evidente a tutti noi".

La rete Sky Ultra Network è in grado di modulare in modo intelligente la capacità di banda, ampliandola in funzione del traffico dati. Grazie all’interconnessione diretta con i principali content provider e servizi OTT, i contenuti video in streaming che viaggiano sulla rete Sky raggiungeranno gli abbonati con la massima qualità e stabilità possibile. Inoltre, la sua architettura snella disegnata con un numero ridotto di snodi - i cosiddetti PoP - consente di sfruttare al meglio le connessioni FTTH di Open Fiber e di essere particolarmente efficiente da un punto di vista dei consumi energetici.

Grazie, infatti, a un accordo wholesale siglato con Open Fiber, l'Ultra Network di Sky si connette con l’infrastruttura FTTH di OF, permettendo a Sky Wifi di raggiungere da subito 26 tra le principali città italiane ed entro l'estate 120.

L'Hub Intelligente messo a punto da Comcast, inoltre, permette di garantire una copertura impeccabile delle abitazioni, sfruttare a pieno le sue straordinarie potenzialità e renderle totalmente fruibili agli utenti.