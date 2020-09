AQR acquisisce Call&Call e mette in salvo 1400 posti di lavoro

Call&Call Holding Spa, uno dei principali operatori italiani di BPO (business process outsourcing) è stata acquisita da parte del Nuovo Gruppo AQR. L’operazione segna un altro passaggio fondamentale nella strategia del gruppo che si afferma come “customer interaction company” leader nella gestione multicanale dei processi di vendita e customer experience. L'acquisizione mette in salvo 1.400 posti di lavoro e porta alla formazione di un gruppo con oltre 4.000 lavoratori. AQR è ora presente in oltre 40 città, con sale operative, sales point e store, ponendosi tra i leader di mercato nel settore delle BPO con un fatturato aggregato annuo superiore agli 80 milioni di euro. L'investimento complessivo del Gruppo AQR nell’operazione supera i 3 milioni di euro considerando la valorizzazione degli asset e gli investimenti per l'integrazione della nuova realtà.