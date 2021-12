A Natale Bosch Italia sostiene Pane Quotidiano Onlus

Bosch Italia in collaborazione con Davide Longoni ha deciso di sostenere la Onlus Pane Quotidiano, attraverso un’iniziativa speciale in occasione del Natale. Per tutto il mese di dicembre chi sceglierà di comprare il Bosch Bread by Davide – un pane di campagna a Km zero - presso i panifici di Davide Longoni a Milano, farà del bene a chi, oggi in città, vive situazioni di estrema difficoltà. Bosch Italia, infatti, raddoppierà il ricavato del Bosch Bread by Davide venduto e lo devolverà a Pane Quotidiano.

Inoltre, dal 10 al 12 dicembre, con soli 5 euro si potrà acquistare, presso alcuni punti vendita Longoni, la shopper in cotone serigrafata a mano con i decori di Fornasetti, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Onlus milanese. L’Atelier Fornasetti ha contribuito all’immagine della sportina del pane nel segno della collaborazione artistica che, già da un paio di anni, ha in atto con l’eccellenza milanese nell’ambito della panificazione.

Bosch Italia ha deciso di dare il proprio contributo sostenendo Pane Quotidiano, l’organizzazione senza scopo di lucro nata a Milano che, da oltre 120 anni, ha l’obiettivo di assicurare aiuto alle persone più bisognose e fragili, distribuendo ogni giorno, gratuitamente, generi alimentari e beni di conforto a chiunque ne abbia bisogno, senza alcuna distinzione o discriminazione.

“Siamo felici di constatare che la frase di Robert Bosch 'Mai dimenticare la propria umanità e il rispetto della dignità umana nei rapporti con gli altri' sia completamente in linea con il motto coniato nel 1898 dai Fondatori di Pane Quotidiano che così recita: 'Fratello, Sorella, nessuno qua ti domanderà chi sei, né perché hai bisogno, né quali sono le tue opinioni'. Ciò a significare che la dignità umana va sempre ed in ogni caso preservata e mai prevaricata. Da allora ne sono passati tanti di anni, anzi, più di un secolo, ma questi principi ispiratori calzano perfettamente nel nostro oggi con la speranza che si possa migliorare il domani”, ha affermato Luigi Rossi, Vice Presidente Pane Quotidiano Onlus.

Il filo conduttore dell’iniziativa è il “pane” che, nella sua semplicità, racchiude valori simbolici antichi di condivisione, tradizione, artigianalità e allo stesso tempo moderni di ricerca, innovazione e ritrovata socialità. Gli stessi valori condivisi da Bosch in cui crede da sempre.

“Un piccolo gesto spesso può fare la differenza per far sentire la nostra vicinanza a chi sta attraversando periodi di difficoltà. Per questo, In linea con i principi del nostro fondatore, abbiamo deciso di sostenere Pane Quotidiano attraverso l’iniziativa Bosch Bread by Davide durante le festività natalizie. Alla base del concetto di Panetteria 4.0, su cui si basa l’attività di Davide Longoni, c’è una ricerca delle materie prime di qualità e rispetto dell’ambiente che, insieme alla diversità e alla multiculturalità, sono temi condivisi anche dalla nostra azienda", ha dichiarato Giuditta Piedilato, Direttore Comunicazione e Relazioni Pubbliche Bosch Italia.

"Donare il pane è uno dei gesti più nobili e significativi della storia dell'umanità. Per questo motivo, per noi, è un grande piacere essere parte attiva di questo bellissimo progetto assieme a Fondazione Bosch per Pane Quotidiano. Sono sicuro che la comunità del nostro panificio sarà altrettanto felice di diventarne parte attiva. Per il progetto abbiamo pensato di fare un 'pane di campagna' con la segale che coltiviamo a Chiaravalle, un pane di Milano e che richiama alla natura stessa della città: aperta, accogliente e pronta ad aiutare le persone più fragili, ha sottolineato il panificatore Davide Longoni.