cuoriconnessi, Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo con un fumetto

#cuoriconnessi è un progetto partito sei anni fa, di Unieuro in collaborazione con Polizia di Stato, con l’obiettivo di contrastare il cyberbullismo e promuovere un uso corretto della rete.

Come? Attraverso la realizzazione di docufilm, libri, incontri online, un canale YouTube dedicato e molto altro. Al centro di tutto ci sono le storie: storie a volte negative, altre positive, che hanno come protagonisti vittime e carnefici, oppure storie di ragazze e ragazzi che attraverso la rete hanno saputo cogliere importanti opportunità per le loro vite. Il senso più profondo di #cuoriconnessi è indurre riflessioni sull’uso della tecnologia, sull’utilizzo delle parole e sull’importanza di costruire relazioni corrette destinate a migliorare la qualità delle nostre vite. Il linguaggio del fumetto è stato scelto adesso per raccontare la storia di Madi, scaricabile gratuitamente da venerdì 20 maggio.