Esport, HMBLE conquista il titolo mondiale di Brawl Stars

Sconfitto per 3-0 in finale il team giapponese Crazy Raccoon, composto dagli ex detentori del titolo: è la prima volta che un team di matrice italiana trionfa in questo tipo di competizione. "La superiorità tecnica e strategica - si legge in una nota di Hmble - ha catturato il pubblico di tutto il mondo con più di un milione di persone presenti in diretta".