Croce Rossa Italiana ed Eridania al fianco delle famiglie più vulnerabili

Il fenomeno della Povertà Alimentare in Italia è una realtà drammatica e in continua evoluzione, che colpisce sempre più persone e nuclei familiari. Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT (2024) offrono una fotografia preoccupante di questa situazione: più di 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta, per un totale di oltre 5,7 milioni di individui. Per chi deve fare i conti con un livello di spesa insufficiente a garantire uno standard di vita accettabile, un aiuto materiale, a cominciare da quello primario nell’alimentazione, può fare la differenza.