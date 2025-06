Dreher annuncia il rilancio con un nuovo look ed eventi in Puglia

Il primo passo di questo grande rilancio è il restyling delle sue referenze, ormai iconiche: "L’Originale", la lager chiara dal gusto fresco e aroma luppolato, e "La Radler", il rinfrescante mix tra birra e succo di limone, che sfoggiano ora una nuova immagine, più moderna e impattante. L’intervento creativo porta la firma di Robilant, importante agenzia creativa italiana di rilievo anche nel mondo Food&Beverage, che ha disegnato la nuova veste grafica del packaging, valorizzando gli elementi storici del brand – il sole, i colori rosso e giallo e il celebre cameriere – e trasformandoli in un linguaggio visivo più riconoscibile, contemporaneo e coerente su tutto il portfolio. Sempre a Robilant Dreher ha affidato l’immagine de “L’Adorata”, la nuova edizione limitata pensata per celebrare il nuovo look in occasione del rilancio e, soprattutto, per omaggiare lo spirito accogliente e solare del Sud Italia. Racchiusa in un’inconfondibile bottiglia dal look vintage e super cool, L’Adorata è una lager corposa, dai sentori di malto, miele e cereali, profumo di erbe e una piacevole nota amara, che sarà disponibile solo per quest’anno e solo nel Sud Italia: una limited edition celebrativa che è un vero e proprio invito a vivere e a brindare con il sorriso in alcune delle più affascinanti terre del nostro Belpaese.