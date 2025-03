L'impegno di Dorelan per la Giornata mondiale del sonno

Secondo l'Osservatorio Sanità di UniSalute, il 38% delle persone si dichiara insoddisfatta della qualità del proprio sonno, segno che oltre un terzo della popolazione fatica a dormire bene e a ricaricarsi durante la notte. Sono oltre 12 milioni, infatti, le persone in Italia che soffrono di disturbi del sonno e un adulto su quattro soffre di insonnia cronica. Per risolvere disturbi che influenzano negativamente il sonno è fondamentale intervenire con soluzioni mirate, che partono da gesti quotidiani come stabilire una corretta routine del sonno, a più importanti azioni quali la digital detox, adottando tecniche come la regola dell’1%, promossa dal divulgatore Alessio Carciofi, secondo la quale non guardare il telefono nei primi minuti della giornata favorisce una maggiore consapevolezza al risveglio e una migliore predisposizione nell’accogliere gli eventi della giornata.