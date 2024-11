Disneyland Paris, i casting itineranti fanno tappa a Napoli

Dopo il grande successo dello scorso anno, la squadra di Disneyland Paris torna a Napoli il 6 e 7 novembre. In quest’occasione saranno selezionati nuovi Cast Members (impiegati Disney) per i settori della ristorazione e dell'ospitalità. In totale, saranno proposti 7.000 contratti in tutta Europa per la stagione de "Il Magico Natale Disney", l’estate 2025 e non solo.