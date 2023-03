Digitale, Tim: con le Smart Cities il traffico cittadino costerà 6,5 mld in meno

Il mercato globale delle Smart City già nel 2022 valeva oltre 500 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari entro il 2027. In Italia gli investimenti in soluzioni ICT per le Smart City valevano poco più di 800 milioni di euro nel 2022 e si prevede cresceranno fino a raggiungere quasi 1,6 miliardi di euro nel 2027.

È quanto si legge nel rapporto "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili" realizzato dal centro studi di Tim in collaborazione con il CNR - Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti - DIITET e gli Osservatori "Smart City" e "Startup Intelligence" del Politecnico di Milano.

Secondo le stime del Centro Studi TIM, nel periodo 2023-2027, in Italia, le applicazioni di Smart City basate su 5G e IoT contribuiranno a ridurre complessivamente di circa 6,5 miliardi di euro i costi del traffico cittadino e di oltre 405 milioni di euro quelli legati all'inquinamento, grazie a una migliore programmazione del trasporto pubblico e privato.

La diminuzione delle congestioni stradali porterà a ridurre di circa 650mila tonnellate l'anno le emissioni CO2. Previsto un calo di circa 3 miliardi di euro dei costi sociali, sanitari e amministrativi legati agli incidenti stradali grazie a una maggiore automazione dei sistemi di guida e tempestività nei soccorsi.

In diminuzione di 1,95 miliardi di euro i costi dell'illuminazione pubblica, attraverso l'utilizzo di lampade led e sensori per una più efficiente gestione dei periodi di accensione, e di circa 160 milioni di euro i costi di raccolta e trasporto rifiuti, grazie a una più efficiente organizzazione della raccolta.

"Con TIM Urban Genius abbiamo realizzato la prima piattaforma di intelligenza urbana che consente a tutte le amministrazioni italiane di rendere i loro territori intelligenti, perché fonte primaria di raccolta di informazioni utili per la vita dei cittadini", sottolinea Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer TIM, parlando all'evento "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili".

Dall'incontro è emerso che la trasformazione digitale dei territori passa anche dall’Open Innovation di TIM, che ha premiato i vincitori della TIM Smart City Challenge. Si tratta di un'iniziativa di scouting lanciata per favorire la crescita dell’ecosistema Smart City italiano, in collaborazione con alcuni dei principali attori in questo ambito, che ha coinvolto circa 170 startup, scaleup e aziende innovative chiamate a presentare soluzioni per rendere le città sempre più intelligenti, sicure e sostenibili, attraverso applicazioni integrabili nella piattaforma d'intelligenza urbana "TIM Urban Genius". Oltre il 70% dei progetti è italiano, con forte interesse anche di società estere (israeliane, francesi e spagnole).

In particolare, il premio TIM è stato assegnato a Mine Crime, per la soluzione che mette a disposizione una fonte di dati geolocalizzati sugli illeciti urbani utilizzabile per accrescere la sicurezza nelle città. Con la società è già stato siglato un accordo di collaborazione per lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni in questo ambito.