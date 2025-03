Da Loreto a Fatima a piedi: il cammino della speranza per tre milioni di bambini

Il suo impegno ha aiutato Mary’s Meals a sfamare circa 3.000 bambini solo negli ultimi due anni. “Sono già in cammino da tempo, vedo davanti a me uno scenario immenso, dove perdermi per ritrovare il mio vero spirito, dove risvegliare l’amore nei cuori” afferma Luigi Farroni. L’associazione umanitaria che fornisce un pasto scolastico ogni giorno a più di 2,5 milioni di bambini in 16 tra i Paesi più poveri al mondo, spera soprattutto grazie ai piccoli atti di amore dei volontari e sostenitori presenti in tutto il mondo di poter raggiungere molti più bambini entro la fine dell’anno.