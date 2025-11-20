Cop30, Lorenzo Marini espone alla Biennale d’Arte per la Sostenibilità

Lorenzo Marini ha spiegato che “le due opere sono come poli magnetici, il rischio e la speranza, il buio e la luce. Se Siamo tutti Amazzonia è un grido, Sustainable Type è una risposta. Contrariamente a chi pensa che l’arte non debba trasmettere messaggi, credo che la condivisione di temi importanti come quello della sostenibilità sia parte fondante della funzione artistica. Mentre Kandinsky sosteneva che l’arte nasce da una necessità interiore e non da un contenuto da trasmettere, per Picasso con Guernica è denuncia, per un monumento è un ricordo, per la body art è una provocazione e per la Land art è sensibilizzazione. Sempre e comunque messaggi importanti”.