Codogno, ecco come pompieri e specialisti del soccorso entrano in azione in caso di crolli

Unico in Italia a essere certificato a livello internazionale da INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), il team Usar di AREU Lombardia rappresenta un punto di riferimento in Italia per il soccorso tecnico e sanitario fra la macerie. Grazie a una formazione continua e a esercitazioni periodiche, come quella che si conclude oggi, il personale specializzato è in grado di operare in qualsiasi condizione, anche in quelle più complesse. Costituito nel 2016 in seguito a un Accordo quadro con i VVF, il team oggi si addestra per un minimo di 36 ore l’anno nei diversi campi macerie del territorio così da essere sempre pronto a intervenire. Ogni 3 mesi, poi, sono previsti, momenti congiunti con i Vigili del Fuoco.