Cenone di Capodanno, la festa vale 2 miliardi: spendono di più over 55 e Sud Italia

Il conto alla rovescia per il nuovo anno è iniziato e, come da tradizione, gli italiani si preparano a festeggiare attorno alla tavola. Ma il cenone di Capodanno 2025 si preannuncia più sobrio rispetto al passato: la spesa complessiva supererà comunque i 2 miliardi di euro, ma con un budget medio in netto calo rispetto allo scorso anno. Secondo l'indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, quest'anno la spesa media pro capite per il cenone sarà di 49 euro, il 32% in meno rispetto al 2024. A partecipare al rito del cenone saranno oltre 28,5 milioni di persone, pari al 73% degli italiani tra i 18 e i 74 anni. Una quota che cresce sensibilmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove arriva all'86%, confermando il forte valore sociale e familiare della ricorrenza.