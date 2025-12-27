Cenone di Capodanno, la festa vale 2 miliardi: spendono di più over 55 e Sud Italia

Tra caro-alimenti e scelte più attente, budget in calo rispetto al 2024, ma oltre 28 milioni di italiani non ci rinunciano alla tavola delle feste
© Ufficio stampa
Il conto alla rovescia per il nuovo anno è iniziato e, come da tradizione, gli italiani si preparano a festeggiare attorno alla tavola. Ma il cenone di Capodanno 2025 si preannuncia più sobrio rispetto al passato: la spesa complessiva supererà comunque i 2 miliardi di euro, ma con un budget medio in netto calo rispetto allo scorso anno. Secondo l'indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, quest'anno la spesa media pro capite per il cenone sarà di 49 euro, il 32% in meno rispetto al 2024. A partecipare al rito del cenone saranno oltre 28,5 milioni di persone, pari al 73% degli italiani tra i 18 e i 74 anni. Una quota che cresce sensibilmente nel Mezzogiorno e nelle Isole, dove arriva all'86%, confermando il forte valore sociale e familiare della ricorrenza.
Non tutti, però, spenderanno allo stesso modo. A mettere mano al portafoglio con più generosità saranno i 55-64enni e i residenti nel Sud e nelle Isole, con una spesa media di 59 euro. Sotto la media nazionale, invece, i più giovani: i 25-34enni prevedono una spesa di 42 euro. Più contenuti anche i budget nel Nord, soprattutto nel Nord Est (40 euro) e nel Nord Ovest (41 euro).
Per una parte degli italiani, il cenone 2025 sarà all'insegna del risparmio. Il 14% dei rispondenti – circa 2,2 milioni di persone – ha dichiarato che spenderà meno rispetto allo scorso anno. Le ragioni sono principalmente economiche: il 58% indica l'aumento di altre spese, mentre il 41% ammette di attraversare un periodo di difficoltà finanziaria. A pesare è anche il caro vita: negli ultimi cinque anni, il costo degli alimentari è cresciuto in media del 25%.
Accanto a chi stringe la cinghia, c'è però chi sceglie di concedersi qualcosa in più. Un italiano su quattro (25%), pari a circa 4 milioni di persone, prevede infatti di aumentare il budget per il cenone. Le percentuali più alte si registrano nel Centro Italia, dove la quota sale al 30,7%, e tra i 35-54enni, che arrivano al 32,5%.
Il cenone di Capodanno resta dunque un appuntamento irrinunciabile per la maggioranza degli italiani, ma riflette un clima di maggiore cautela. Meno eccessi, più attenzione ai costi, con differenze marcate tra territori e fasce d'età. Il brindisi al nuovo anno non manca, ma il portafoglio, questa volta, resta più leggero.