CarX rivoluziona il modo di pensare l'energia portatile per tutti

“Quando si va off-grid nulla è off-limits - spiega Pierfrancesco Zanchi, CEO e Co-founder di Next - A ispirare i nostri prodotti è l’idea di promuovere uno stile di vita più libero e sostenibile attraverso soluzioni capaci di superare i confini delle infrastrutture tradizionali e di rispondere alle esigenze di un mondo in continuo movimento. In primavera presenteremo il nostro primo prodotto: l’XTrolley una portable power bank su ruote unica nel suo genere, progettata per essere leggera, potente, trasportabile e modulabile. Una soluzione che garantirà l’autonomia energetica in moltissime situazioni quotidiane: durante un viaggio in camper, in campeggio, in auto, nei cantieri, nei grandi eventi, ma anche nella gestione delle emergenze.”