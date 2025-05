Dal 6 maggio al via il campus del 38° Master Publitalia '80

Un Master che non ha eguali in Italia, per continuità, posizionamento e risultati. Dal 1988 a oggi ha formato oltre 1.000 professionisti del marketing e della comunicazione, molti dei quali oggi ricoprono ruoli di vertice in aziende italiane e internazionali. L’unicità del percorso si fonda su una didattica che unisce rigore accademico, approccio pratico e una rete viva di oltre 500 aziende partner, grazie a una collaborazione consolidata con sei prestigiose Università milanesi. Grazie a questo modello, il 98% degli studenti trova occupazione dopo il Master, con stage garantiti per tutti entro la fine della didattica in aula.