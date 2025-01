Boom dei prodotti a marca del distributore: il fatturato della MDD in aumento del +2,4%

Un prodotto venduto su tre è a marchio del distributore. Un trend in costante crescita, grazie anche al risparmio che l'acquisto garantisce alle famiglie con prezzi mediamente più bassi. Secondo il rapporto "Il ruolo guida della Distribuzione Moderna e della Marca del Distributore per la transizione sostenibile della filiera agroalimentare", a cura di Teha (The European House - Ambrosetti), presentato durante l’incontro di apertura di Marca by BolognaFiere 2025, i prodotti “a marchio” hanno contribuito a far risparmiare alle famiglie italiane quasi 20 miliardi di euro tra il 2020 e il 2024, favorendo l’accesso a prodotti alimentari sani a prezzi contenuti.