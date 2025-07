Un francobollo per celebrare i 125 anni di Bayer in Italia

È stato emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo per celebrare i 125 anni di attività di Bayer in Italia. Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in 225mila esemplari, appartiene alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", dedicata al settore farmaceutico: una serie che celebra la capacità imprenditoriale riservata ad aziende che, come Bayer, hanno portato innovazione e valore al tessuto economico e sociale italiano. Per l'occasione l'azienda ha ricevuto anche il riconoscimento "Eccellenza del sistema produttivo e del Made in Italy". Inoltre, per celebrare la propria storia con uno sguardo rivolto al futuro, Bayer ha organizzato nella storica sede milanese un evento speciale con voci dal mondo istituzionale, scientifico e industriale per raccontare come salute, agricoltura e innovazione si preparano ad affrontare le sfide di domani.