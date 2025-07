Bama avvia un percorso di transizione energetica e sostenibilità ambientale

Il percorso che l'azienda ha intrapreso è in piena coerenza con i principi di sostenibilità e responsabilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’impatto delle nostre attività sull’ambiente e contribuire concretamente alla transizione energetica in corso. Il percorso si sviluppa nel pieno rispetto delle normative in vigore, in particolare quelle stabilite dalla Direttiva 2009/28/CE, che regolamenta l’uso delle energie rinnovabili nell’Unione europea. Per garantire la trasparenza e la tracciabilità dell’energia utilizzata, Bama ha scelto di aderire alla Garanzia di Origine (GO), un certificato elettronico che attesta l’origine rinnovabile dell’energia che acquista.





Le Garanzie di Origine sono rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ogni MWh di energia immessa in rete da impianti qualificati IGO, e permette all'azienda di verificare e certificare ufficialmente l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.