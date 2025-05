Bam Circus, il festival dedicato al circo e al teatro di strada torna a Milano

In occasione di BAM Circus è arrivata per la prima volta in Italia la compagnia Galmae (Francia, Corea del Sud) con "C'est pas là, c'est par là" (Non è là, è oltre), una performance installativa partecipata, di grande impatto visivo, che invita il pubblico ad agire collettivamente per districare una sorprendente struttura artistica di corda, intrecciata in tante direzioni e per diversi metri, simile alla rete di un ragno gigante (venerdì 16 e sabato 17), e la compagnia Circumstances (Belgio) con EXIT, uno spettacolo impressionante che fonde movimento, acrobazie in coppia e balance board all’interno di una grande e impressionante installazione composta da un muro girevole e porte fluttuanti (sabato 17 e domenica 18). Si sono esibiti per la prima volta a Milano la compagnia Mademoiselle Paillette (Francia) con "Mongolfiere e Gondole Celesti" (sabato 17) e I Tessitori di Mondi (domenica 18), due parate poetiche e oniriche che coniugano la riscoperta della drammaturgia della piazza con la danza acrobata sui trampoli e la clownerie; la compagnia Ekart (Francia) con "Les Dodos" (I Dodo), uno spettacolo trompe l'oeil itinerante e suonato in duo, che ricorre a trampoli e marionette (domenica 18); e V.O.S.A. THEATRE (Repubblica Ceca) con "C’est la Wheel", una straordinaria performance che unisce il teatro di strada, la danza e acrobazie con la bicicletta attorno a un’enorme ruota alta cinque metri e pesante mezza tonnellata (domenica 18).