21 febbraio 2023 18:21

Twinings si fa in tre!





Grande evento a Milano per Twinings che, in collaborazione con My Personal Trainer e tre top influencer, ha lanciato la sua nuova linea “Twinings Benessere”: 3 gustose tisane dai benefici funzionali, arricchite da vitamine e minerali: difesa, energia, antiossidante