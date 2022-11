Comunicazione corporate e attualità: nuove prospettive e opportunità per le aziende

Il 29 novembre a Milano via al convegno di Assolombarda su crisi climatica, inclusion, digital divide, conflitti e attualità e su come stanno reagendo i brand a tutti i recenti cambiamenti globali e come intervengono per sostenere e alimentare il bene comune.

Le aziende si fanno portavoce di temi di rilevanza sociale acquisendo un ruolo e un impatto sempre più significativo per la società civile nei dibattiti pubblici e nell'opinione pubblica. Si cercherà di capire gli strumenti, i rischi e le opportunità per le aziende e si valuterà quali ambiti della comunicazione aziendale non sono stati ancora presidiati e in quali potrebbe essere utile investire.