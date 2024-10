Dallo sviluppo delle imprese alla transizione digitale: le proposte di Conflavoro

In vista della Legge di Bilancio, proprio dopo il confronto al quale ha partecipato Conflavoro a Palazzo Chigi con il ministro Giorgetti e il sottosegretario Mantovano, Capobianco ha auspicato centralità per lo sviluppo delle imprese. Tra le richieste dell’associazione, la detassazione degli aumenti retributivi, un’aliquota ridotta sugli utili d’impresa, la stabilizzazione del welfare aziendale detassato, il sostegno all'imprenditoria femminile e giovanile, l’abolizione dell'IRAP per le società di capitali e, appunto, tasse zero per i neoassunti under 35.