Artrite reumatoide, il ruolo della dieta nella gestione della malattia

È in questo contesto che è nato Mikara Shake di Dr. Schär, alimento a fini medici speciali pensato per supportare la gestione nutrizionale del paziente reumatologico. È stato condotto a riguardo lo studio clinico MIKARA, che è stato pubblicato su Nutrients nel 2023 e che ha esplorato gli effetti di una combinazione nutrizionale a base di trigliceridi a media catena e fibre solubili e insolubili: il trial ha coinvolto pazienti affetti da artrite reumatoide per 16 settimane, e ha evidenziato una riduzione statisticamente significativa dell’attività della malattia. Dallo studio è emersa una correlazione tra l’assunzione di Mikara Shake e l’aumento dei livelli ematici di beta-idrossibutirrato (BHB), corpo chetonico prodotto durante la chetogenesi: questo processo permetterebbe di soddisfare eventuali carenze energetiche legate all’artrite reumatoide, poiché i corpi chetonici rappresentano una fonte di energia rapidamente disponibile. Inoltre, il BHB è noto per le sue proprietà antinfiammatorie, che giustificherebbero in parte i benefici osservati durante il trial.