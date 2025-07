Angelini Technologies - Fameccanica compie 50 anni

Dal 1975, anno in cui la famiglia Angelini la fondò con l’obiettivo di realizzare macchine per la produzione di pannolini e assorbenti, sono stati diversi i primati di Angelini Technologies-Fameccanica. Negli anni ’70 fu, per esempio, la prima azienda al mondo a realizzare una macchina capace di produrre e imbustare prodotti assorbenti in un unico processo automatizzato.



Negli anni ’80 Angelini Technologies-Fameccanica creò la prima macchina al mondo in grado di realizzare pannolini sagomati con adesivo, un “modello” che superava l’unico standard allora in voga del pannolino a mutandina.



Negli anni ’90 avvenne lo sbarco nella meccatronica con un nuovo modello di macchina che combinava, grazie a competenze meccaniche, elettroniche e informatiche, l’azione di centinaia di motori per la produzione di articoli nel settore dell’igiene assorbente.



I primi decenni del nuovo secolo hanno visto l’ingresso nei settori delle macchine per la produzione di capsule monodosi di detersivo, del packaging sostenibile e della robotica applicata alla gestione dei magazzini dell’e-commerce. Oggi Angelini Technologies-Fameccanica è in grado di progettare sistemi robotizzati di altissimo livello nel campo della logistica, attraverso tecnologie come i sistemi di visione 3D basati sull’ intelligenza artificiale.