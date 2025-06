Vent'anni di AssoESCo: l’Associazione guida la transizione verde con 100 aziende

Nel suo ventennale, AssoESCo guarda al futuro con un piano chiaro: promuovere contratti innovativi, come gli Energy Performance Contract e i Power Purchase Agreement, e facilitare la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’Associazione si propone come punto di riferimento per accompagnare la trasformazione energetica del Paese, supportando aziende, amministrazioni e cittadini.

I PPA, in particolare, rappresentano un’opportunità cruciale per le imprese: permettono di acquistare energia rinnovabile a lungo termine, stabilizzando i costi e contribuendo alla decarbonizzazione. Le Comunità Energetiche, invece, favoriscono la produzione e condivisione locale di energia, con benefici ambientali ed economici diffusi.

AssoESCo lavora anche su altri fronti strategici, come i servizi di flessibilità elettrica, l’autoproduzione da fonti rinnovabili e la digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio. In questo scenario, il ruolo dell’associazione sarà sempre più centrale nel dialogo con le istituzioni e nella costruzione di un ecosistema favorevole all’innovazione energetica.