Amazon omaggia l'Italia: una delle Sfere di Seattle è stata illuminata con il Tricolore

L’illuminazione di una delle sfere segue di qualche giorno il lancio effettuato lunedì 30 maggio, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di “Made in Italy Days”, la prima iniziativa internazionale di Amazon in collaborazione con la Farnesina e ICE Agenzia per sostenere il Made in Italy in tutto mondo.



Si tratta di un'iniziativa di valorizzazione di migliaia di prodotti Made in Italy in otto mercati chiave - Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti - nei quali sarà aperta una speciale finestra promozionale della durata di 4 giorni in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica.



Attraverso l’evento “Made in Italy Days” e la vetrina online dedicata al Made in Italy, Amazon annuncia inoltre il suo impegno a sostenere le oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane (PMI) che vendono sul suo store e che hanno creato ad oggi oltre 50.000 posti di lavoro in Italia, a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero all’anno entro il 2025 - più del doppio del valore delle esportazioni del 2020.