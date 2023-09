Alimentazione sostenibile, con la proteina di insetto di Hygge-dog si nutrono i cani

Hygge-dog, startup nata nel 2021, propone un'alimentazione sostenibile e personalizzata sulle esigenze nutrizionali di ciascun pet, con lo scopo di ridurre fino al 60% la pawprint di ogni cliente.

La novità è insita nella linea di alimenti completi e complementari sensitive, a base di proteina di insetto. L'idea nasce dall'incontro di Martina Terigi e Giada Iacopini, giovani avvocatesse toscane con una passione per i loro cani e per la tutela ambientale. "Cercavamo i prodotti migliori da mettere nella ciotola dei nostri cani, ma non eravamo disposte a rinunciare alla sostenibilità. Nessun prodotto sul mercato era in grado di conciliare queste due esigenze, dichiarano. Così, in collaborazione con un team di veterinari e nutrizionisti, la startup ha messo a punto un metodo che consente di individuare la formulazione più idonea alle esigenze di salute di ciascun cane e in poco più di un anno ha già servito e soddisfatto oltre 2.000 cani in tutta Italia e studiato quasi 4.000 piani nutrizionali bilanciati per ciascuno di loro.