Aldino Bellazzini (Sparco), imprenditore da 60 anni che ama lo sport

"Ho percorso tutti i gradini della vita professionale, sono stato dipendente, poi dirigente e quindi imprenditore. Sono stato anche fortunato. Oggi condivido l'attività con i miei figli Ida e Niccolò", racconta Bellazzini, che si è laureato in Economia a Pisa dove studiava lavorando. "Ho iniziato la mia attività professionale in Olivetti dove sono rimasto 27 anni, poi dodici in Petronas di cui quattro in Malesia", spiega.