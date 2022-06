"Acqua nelle nostre mani", il progetto di Finish contro la siccità

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, che cade il 17 giugno, torna "Acqua nelle nostre mani", il progetto di Finish - con il supporto di Future Food Institute - a difesa dell'acqua.

Dopo le attività in Cilento nel 2020 e in Sicilia nel 2021, l'iniziativa fa tappa in Puglia per sostenere la piantumazione e la coltivazione dell'olivo, pianta fondamentale per il mantenimento del corretto equilibrio ambientale e barriera naturale contro la desertificazione.