Aci, due riconoscimenti internazionali alla campagna di comunicazione sociale

La campagna sociale dal titolo " Vieni via con me ", realizzata da Aci con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmessa sulle reti televisive nazionale nel giugno del 2020, si è aggiudicata due prestigiosi premi internazionali per la comunicazione. Al " Excellence in Advertising Winner 2021 ", promosso dalla Federazione Automobilisti Italiani (Fia), si è aggiunto il " Golden Worlds Winner 2021 " nella categoria Public Sector.

Una conferma per l'ente italiano, dopo la pluripremiata campagna del 2018, con uno spot a sostegno dell'Italia e degli italiani dopo il lockdown della primavera del 2020. L'iniziativa di Aci ha raggiunto un pubblico di oltre 40 milioni di spettatori.

“Sono felice due volte – dichiara Ludovico Fois, consigliere per la comunicazione di Aci– per il prestigio dei premi ricevuti e per il riconoscimento al lavoro svolto, nelle condizioni complicate dal lockdown, dalla nostra struttura in collaborazione con un team specialist e con la produzione. Sono anche molto soddisfatto per aver vista riconosciuta l’idea che un ente pubblico che presidia la mobilità può e deve dare il suo contributo al di là del suo stretto ruolo istituzionale".