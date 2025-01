Accordo tra Sacme e Aliplast per il riciclo degli scarti in plastica dei supermercati

Ogni giorno nei centri logistici delle catene GDO italiane centinaia di tonnellate di imballaggi in plastica si trasformano in rifiuti. Si tratta per lo più di film termoretraibili o estensibili in polietilene a bassa densità (LDPE), in larga parte avviati poi a riciclo. Sacme, leader nella produzione di shopper, sacchi e buste in plastica e Aliplast (Gruppo Hera), leader nella rigenerazione di polimeri, da oggi offrono però ai network di supermercati un’alternativa ancora più circolare: trasformare il rifiuto in LDPE in prodotto venduto all’interno degli stessi negozi, dunque evitando a monte la produzione di rifiuti.