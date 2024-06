“Senza te(rra), mi manca l'aria": insieme a Yves Rocher a sostegno dell’ambiente

Unendo le forze, Plastic For Change e Yves Rocher hanno già recuperato 120 tonnellate di plastica certificata e hanno creato una nuova linea di Eco-Ricariche Bagno Doccia 600 ml, completamente riciclabili e composte per il 90% da plastica recuperata dai litorali. Insieme al flacone 600 ml ricaricabile fino a 5 volte e composto per il 77% da plastica certificata OBP, Yves Rocher con il fine di invertire la tendenza lancia “Refill Revolution”, in vendita in store, online e presso i Consulenti di Bellezza dal 14 giugno.