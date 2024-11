"Domani lavoro": arriva a Brescia la prima fiera dedicata al mondo del lavoro e delle risorse umane

Focus sull'occupazione femminile

Un aspetto centrale di "Domani Lavoro" sarà, poi, il supporto all’occupazione femminile. Nonostante un miglioramento, con un tasso di occupazione femminile del 50,5% in Italia, il divario con la media europea (62,7%) è ancora significativo. Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Brescia sarà presente con desk informativi per aiutare le donne in cerca di lavoro, fornendo supporto nella formazione, nella preparazione ai colloqui e nell’affrontare ostacoli come difficoltà familiari o la necessità di bilanciare vita privata e professionale. Inoltre, un progetto specifico sarà dedicato alle donne che per qualunque ragione al momento non lavorano e desiderano farlo. Per loro sarà attivo un desk di accoglienza e presa in carico.