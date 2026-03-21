Uncinetto 2.0: da hobby “da nonna” a tendenza grazie all'influencer Tatay Katelyn
Tra nostalgia e romanticismo la tecnica millenaria debutta sulle passerelle digitali conquistando i giovani e i social media
L’uncinetto diventa 2.0 e sta vivendo una sorprendente rinascita, non solo tra chi lo pratica da anni in salotto. Al centro di questo fenomeno c’è Tatay Katelyn, giovane artista australiana che ha trasformato la pratica artigianale in linguaggio visivo avvincente per centinaia di migliaia di follower sui social. Con oltre mezzo milione di follower, creazioni cromaticamente esplosive e un’estetica che fonde cultura pop, anime e cosplay nei pattern di lana, Katelyn emerge come simbolo di una passione artigianale che sta superando stereotipi e generazioni. Le sue opere, dalle armature da cavaliere ai cappelli più stravaganti, non sembrano semplici accessori fatti a mano, ma piuttosto elementi di una narrativa estetica contemporanea.
L’uncinetto oltre il cliché - Per anni l’uncinetto è stato associato a un’immagine domestica e rassicurante, legata a sedie a dondolo, chiacchiere in famiglia e progetti fatti per casa. Oggi invece la tecnica viene riscattata come forma d’arte versatile e innovativa. La spinta è arrivata in gran parte da piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube, dove hashtag come #crochetideas e #crochetchallenge hanno reso l’uncinetto parte di una cultura DIY (Do It Yourself) accessibile e condivisibile. Tutorial, video brevi e community virtuali hanno abbattuto la barriera tra generazioni: non è più “l’uncinetto della nonna”, ma un modo per esprimere creatività, stile e personalità.
Un ponte tra generazioni e stili - Esperti di tendenze social osservano che l’uncinetto attrae un pubblico molto più ampio di quanto si pensi, soprattutto tra i giovani: per molti è una forma di relax, meditazione e terapia dalla frenesia digitale moderna. Imparare una nuova abilità, personalizzare il proprio guardaroba e creare pezzi unici diventa un modo per rallentare, ma anche per affermare una propria estetica. Accanto ai rituali più tradizionali, la scena contemporanea ha visto emergere stili più audaci: creazioni massimaliste, accostamenti cromatici intensi, texture tridimensionali che sembrano sculture tessili. Influencer come Katelyn non soltanto condividono il processo, ma lo trasformano in spettacolo visivo, facendo dialogare l’uncinetto con moda, arte visiva e cultura pop.
Una passione nostalgica che guarda al futuro - Il fenomeno cresciuto online ha già fatto breccia nel mondo reale: alcune creazioni di Katelyn sono state notate in contesti di moda internazionale, contribuendo a ripensare l’uncinetto come materiale performativo e trendy. In un mondo in cui l’unicità diventa valore e la produzione di massa viene messa in discussione, l’uncinetto 2.0 racconta una storia di riscoperta e ridefinizione.