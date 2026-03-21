Uncinetto 2.0: da hobby “da nonna” a tendenza grazie all'influencer Tatay Katelyn

L’uncinetto oltre il cliché - Per anni l’uncinetto è stato associato a un’immagine domestica e rassicurante, legata a sedie a dondolo, chiacchiere in famiglia e progetti fatti per casa. Oggi invece la tecnica viene riscattata come forma d’arte versatile e innovativa. La spinta è arrivata in gran parte da piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube, dove hashtag come #crochetideas e #crochetchallenge hanno reso l’uncinetto parte di una cultura DIY (Do It Yourself) accessibile e condivisibile. Tutorial, video brevi e community virtuali hanno abbattuto la barriera tra generazioni: non è più “l’uncinetto della nonna”, ma un modo per esprimere creatività, stile e personalità.