Moda e trend: il tubino nero dalle sfilate autunno 2024
© Showbit | Givenchy
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Più di un abito, un manifesto di libertà femminile che ha attraversato il cinema, la moda e la cultura pop, reinventandosi fino alle passerelle contemporaneedi Simona Pisoni
© Getty
Le tendenze nascono, diventano virali e spariscono nel giro di pochi mesi. Il tubino nero no. Mentre il guardaroba contemporaneo si riempie di trend destinati a durare quanto una stagione, l'iconico vestito celebra un compleanno che ha dell'incredibile: cento anni. Un secolo di passerelle, film, scandali reali e rivoluzioni del costume senza perdere il suo superpotere più grande: far sentire impeccabile chiunque lo indossi. Il little black dress, nato dall'intuizione di Coco Chanel nel 1926, entra nel suo secondo secolo di vita confermandosi il capo più imitato, reinterpretato e desiderato della storia contemporanea. Non è mai stato solamente un vestito. È stato una forma di emancipazione negli anni Venti, un simbolo di eleganza al cinema negli anni Sessanta, una rivincita mediatica negli anni Novanta.
Prima o poi succede a tutte. Davanti all'armadio aperto, con un invito all'ultimo minuto e la sensazione di non avere nulla da mettere. Poi, gli occhi cadono sul tubino nero, la soluzione più semplice e spendibile in ogni occasione senza risultare mai banale. Un abito che da un secolo risolve crisi di stile, attraversa generazioni e continua a fare ciò che pochi capi possono permettersi: sembrare sempre giusto.
© Showbit | Givenchy
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Nel 2026 può sembrare scontato, ma negli anni Venti il nero non era considerato un colore glamour. Era associato principalmente al lutto, alla sobrietà religiosa o alle occasioni formali. Il vero colpo di genio di Coco Chanel non fu, quindi, inventare l'abito nero, che esisteva già, ma cambiare per sempre il significato del nero nella moda femminile. Lo trasformò in un simbolo di eleganza moderna, emancipazione e praticità. Per la prima volta un vestito poteva accompagnare una donna durante tutta la giornata: dal lavoro a una cena, da un viaggio a una serata mondana. Un concetto che diamo per scontato, ma che allora rappresentava una piccola rivoluzione sociale.
Se Chanel ha inventato il mito, Audrey Hepburn gli ha regalato, sicuramente, l'immortalità. Bastano pochi secondi della scena iniziale di Colazione da Tiffany per capire perché. Holly Golightly passeggia all'alba sulla Fifth Avenue con occhiali scuri, collana di perle e un lungo abito nero firmato Hubert de Givenchy. Non è soltanto un costume cinematografico: è un'immagine entrata nell'immaginario collettivo. Ancora oggi quel modello viene considerato uno degli abiti più iconici mai apparsi sul grande schermo e ha fissato una regola destinata a durare nei decenni: il little black dress può essere minimalista, ma non sarà mai invisibile.
La vera ragione della longevità del tubino nero è la sua straordinaria capacità di trasformarsi. Negli anni Cinquanta segue le silhouette femminili enfatizzate da Christian Dior. Negli anni Sessanta diventa il simbolo della nuova modernità. Negli Ottanta si fa più audace, più aderente, più teatrale. Poi arrivano gli anni Novanta e il little black dress cambia ancora pelle.
Nel giugno del 1994 Lady Diana scende dall'auto davanti alla Serpentine Gallery di Londra indossando un abito nero aderente con le spalle scoperte firmato Christina Stambolian. È la sera in cui il principe Carlo ammette pubblicamente la propria infedeltà. Quel vestito entrerà nella storia come il celebre "revenge dress", trasformando un semplice abito nero in una dichiarazione di indipendenza e forza personale. Da quel momento il little black dress non è più soltanto eleganza: diventa linguaggio.
Se c'è una ragione per cui il little black dress è arrivato a festeggiare un secolo di vita è la sua capacità di essere reinterpretato senza perdere identità. Yves Saint Laurent lo ha reso provocatorio. Azzedine Alaïa lo ha scolpito sul corpo come una seconda pelle. Gianni Versace lo ha caricato di sensualità e sicurezza. Karl Lagerfeld ne ha riletto i codici per Chanel mescolando tradizione e modernità. Continua a comparire sulle passerelle in forme diversissime: minimalista e architettonico, romantico e trasparente, sostenibile e tecnologico. Cambiano i tessuti, le lunghezze, le proporzioni, rimane l'idea.
Pochi capi possono vantare cento anni di storia senza perdere rilevanza. Il little black dress ci è riuscito perché non è mai stato soltanto un abito. È stato una divisa di emancipazione, una scelta di stile, una dichiarazione di potere, una corazza, un gesto di seduzione, un simbolo cinematografico e persino uno strumento di rivalsa. Cent'anni dopo quella prima apparizione sulle pagine di Vogue, il tubino nero continua a fare ciò che gli riesce meglio: essere sempre contemporaneo. Senza bisogno di reinventarsi troppo. Perché alcune icone non invecchiano, semplicemente diventano leggenda.