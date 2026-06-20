Se c'è una ragione per cui il little black dress è arrivato a festeggiare un secolo di vita è la sua capacità di essere reinterpretato senza perdere identità. Yves Saint Laurent lo ha reso provocatorio. Azzedine Alaïa lo ha scolpito sul corpo come una seconda pelle. Gianni Versace lo ha caricato di sensualità e sicurezza. Karl Lagerfeld ne ha riletto i codici per Chanel mescolando tradizione e modernità. Continua a comparire sulle passerelle in forme diversissime: minimalista e architettonico, romantico e trasparente, sostenibile e tecnologico. Cambiano i tessuti, le lunghezze, le proporzioni, rimane l'idea.