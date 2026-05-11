Sonia Delesalle-Stolper, dopo cinquant'anni una donna guida del quotidiano Libération: ecco chi è

La giornalista cinquantenne ha mosso i primi passi nel giornalismo nella sede parigina dell'agenzia di stampa francese Agence France-Presse (AFP). Poi, nel gennaio 1996, è stata inviata a Londra come corrispondente estera di AFP. Dal 2002 ha lavorato come freelance per diverse testate giornalistiche, radiofoniche e televisive francesi, tra cui Le Figaro, L'Express, Politique Internationale e TF1 e nel 2009 è diventata corrispondente di Libération per l'Inghilterra e l'Irlanda.