Reginette per un giorno, le detenute di Rebibbia protagoniste di "Miss Mamma"

All'interno del carcere femminile di Rebibbia, a Roma, si è tenuto il concorso "Miss Mamma Cuore di Mamma". Delle 12 detenute che hanno partecipato è stata eletta Tania Hrustic, 20 anni, mamma di due figli. L'evento si è svolto nel teatro della struttura (il carcere femminile più grande d'Europa, con le sue oltre 400 donne recluse). Il pubblico era composto dalle donne recluse. Le detenute partecipanti hanno fatto tre uscite: la prima passerella con abito e scarpe eleganti (i capi sono stati forniti dagli organizzatori); la seconda passerella con i jeans e la maglietta celebrativa dell'evento, raffigurante un grande cuore e la dicitura "Miss Mamma Cuore di Mamma" e, come terza ed ultima uscita, la prova di talento. Hrustic ha proposto una riflessione riguardante la sua tristissima storia, nonostante la giovane età. Ora vuole riappropriarsi della sua vita e dei suoi bimbi. Questa inaspettata vittoria, le ha fatto capire che la vita offre sempre una seconda chance.