Alla Casa Circondariale di Monza prende il via “RI-CREO”, il progetto che unisce musica, libri e reinserimento

«L’esperienza al carcere è stata davvero significativa per me – prosegue e conclude Luisa Belmonte Ingargiola -. Non si è trattato esclusivamente della presentazione del mio libro “La legge del processo”, ma di offrire incoraggiamento a prendere in mano la propria vita e a trovare un significato anche nei momenti più bui. É questo il filo conduttore del libro. Vedere l’apertura dei detenuti che hanno ascoltato con interesse, il loro coraggio nel raccontare le loro storie e le loro fragilità, mi ha davvero emozionata. Alla fine della sessione, percepire nei loro occhi un barlume di speranza, un po’ di gioia e serenità, ha reso questo tempo non solo speciale ma proficuo.»